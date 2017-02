Kegeln : Bützower fährt zur Deutschen Meisterschaft

1 von 1 1 von 1

Stanley Parpart (kl. Foto) aus Bützow startet in diesem Jahr erstmals in der männlichen Jugend A für den KV Nordwestmecklenburg in der Kegel-Landesliga. Nach den großen Erfolgen im letzten Jahr mit der B-Jugend, dort wurde das Team Landesmeister und erreichte den 8. Platz bei den Deutschen Meisterschaften, verlief die Umstellung vom B-Bereich zum A-Bereich (größere Kugel) etwas holprig, doch nach und nach wurden die Ergebnisse für die Mannschaft des KV Nordwestmecklenburg immer besser.

Die Konkurrenz bei der Landesmeisterschaft war groß, man hatte es unter anderem mit dem aktuellen Deutschen Meister, SC Empor Rostock, zu tun. In Neubrandenburg siegten aber die Nordwestmecklenburger mit 3523 Holz vor den Rostockern (3423 Holz). Dementsprechend groß war die Freude bei Stanley Parpart und seinen Mannschaftskameraden über den Gewinn des Landesmeistertitels 2017. Stanley erreichte zudem eine persönliche Bestleistung mit überragenden 870 Holz. Und dies bedeutet gleichzeitig die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften in Lüneburg.

