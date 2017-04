Handball : Die Ruhe bewahrt

vergrößern 1 von 1 Foto: khor 1 von 1

Die Handball-Frauen des TSV Bützow traten ihr letztes Saisonspiel beim SSV Einheit Teterow an und gewannen klar mit 31:20.

In der Anfangsphase waren die Gäste nicht konzentriert. So blieb es nicht aus, dass die Teterower Handballerinnen mit 3:0 in Führung gingen. Nach vier Spielminuten gelang dem TSV das erste Tor. Nachdem Trainer Jürgen Klink ein Team-Time-Out nahm und taktisch einiges umstellte, kam wieder Ruhe ins Spiel der Gäste hinein. Sie glichen zügig zum Zwischenstand von 8:8 aus und gingen dann mit 8:9 erstmals in Führung. Fortan agierte der TSV in der 6:0-Deckung kompakter und kam nun öfter zu Ballgewinnen, die er in Konterangriffe erfolgreich ummünzen konnte. Bis zur Halbzeitpause baute der TSV die Führung auf fünf Tore aus. Beim 11:16 wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste fanden schnell nach der Halbzeitpause zu ihrem Spiel zurück und hielten zunächst die 5-Tore-Führung aufrecht (12:17 und 13:18). Doch dann schlichen sich Fehler ein und die Gastgeberinnen kämpften sich Tor um Tor heran. Sie kamen beim Spielstand von 17:19 den TSV-Damen gefährlich nahe. Aber anschließend schienen den Teterowerinnen allmählich die Kräfte zu schwinden und sie machten ebenfalls vermehrt Fehler. Der TSV zeigte sich von der zum Teil harten Gangart unbeeindruckt, konzentrierte sich wieder im Angriff- und Abwehrverhalten und baute seine Führung wieder aus. Vermehrt über Konter gelang dem TSV Bützow, die Führung bis zum Abpfiff nicht mehr aus der Hand zu geben.

TSV Bützow: Kaiser, Wegner – Schmidt, Blumrich (4 Tore), Behning (1), Bollow-Garlipp (4/2), Horke (4), Kröning (4), Kellert (4/3), Dünow (5), Herbst (3), Effenberger (2/1)