Lübzer SV : Rommee, Skat und Würfel-Abend

Am Freitagabend, dem 3. Februar, werden bei den Lübzer Sportvereinen für einen Abend Bälle, Schläger, Gymnastikmatten und Gewichte durch Würfel und Spielkarten ersetzt.

Ab 18.30 Uhr laden der SV Brauerei Lübz und der Lübzer SV zum Skat-, Rommee- und Würfelabend in das Turmzimmer der Brauerei ein. In gemütlicher Runde soll dort bis tief in die Nacht gezockt werden. Im vergangenen Jahr nutzten rund 60 Mitglieder, Familienangehörige und Freunde dieses Angebot. Bei einem Spieleinsatz von drei Euro winken attraktive Preise. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Anmeldungen werden am Abend bis Spielbeginn angenommen.







