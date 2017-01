Laufsport : In Laage läuft es richtig gut

1 von 1 Foto: André Pristaff 1 von 1

In China sagt ein Sprichwort: „Von den 36 Fluchtarten ist das Davonlaufen die beste“. In der kleinen Recknitzstadt Laage möchten die über 100 Mitglieder der agilen Laufgruppe allerdings Menschen zusammen führen und bieten Interessierten immer wieder die Gelegenheit, gemeinsam sportlich aktiv zu werden. Deshalb sind die Planungen für laufsportliche Veranstaltungen für das neue Kalenderjahr abgeschlossen und die Termine mit den Vertragspartnern koordiniert. Neben den echten Wettkämpfen wird es wieder einige Veranstaltung geben, die Unentschlossene und Neugierige die Möglichkeit geben, sich sportlich zu finden.

Das Wettkampfjahr 2017 der Laager Ausdauersportler beginnt mit dem Viactiv-Neujahrslauf am 29. Januar, an den Recknitz-Sporthallen.

Einige Wochen später, am 13. April, fällt für die Läuferinnen und Läufer der Startschuss zum traditionellen Eurawasser-Wasserturmlauf. Im Zuge des Volkssporttages wird die Laufgruppe im Bereich der Kita-Knirpsenland den 2. Kita-Lauf für sportliche Kindergartenkinder organisieren, den die Laager Wohnungsgesellschaft unterstützt.

Der 15. Eurawasser-Waldlauf wird am 7. Mai der sportliche Höhepunkt des Frühjahrs werden. Im Laager Stadtwald haben Laufinteressierte an diesem Tag erneut die Wahl zwischen 2,4 Kilometern 6 oder 12 Kilometern.

Den 16. August sollten sich Läuferinnen, Läufer und auch Walker wieder vormerken. Die Laufgruppe des SC Laage wird an diesem Tag den 5. City-Sport Abendlauf im Barnstorfer Wald in Rostock mitorganisieren. Der Erlös dieser Veranstaltung wird traditionell dem stationären Hospiz am Klinikum in der Rostocker Südstadt zur Verfügung gestellt.

Am 3. September 2016 wird der 7. Blocky-Block-Spendenlauf im Laager Stadtwald gestartet. Dieser wird traditionell ebenfalls ein caritatives Interesse verfolgen.

Den Abschluss in Laage bildet der 9. Ospa-Stadtlauf am17. Dezember. Traditionell ohne Wettkampfdruck werden die Aktiven bei diesem Lauf ihr Wettkampfjahr sportlich beenden. Am Ende geht es ohnehin darum, immer in Bewegung, die im gesundheitsfördernden Bereich liegt, zu bleiben. Auch im neuen Jahr bietet der Sportclub Laage zwei Ferienfreizeiten an. Vom 13. Februar bis 15. Februar und vom 23. Oktober bis 25. Oktober werden motivierte Kinder, auch ohne Vereinsbindung, die Möglichkeit bekommen, sich auszupowern und etwas im organisierten Vereinstraining zu schnuppern. Bei diesen Aktionen ist das Ziel klar definiert. Im Spiel mit Abenteuer und selbstgewähltem Risiko sollen die Kinder ihre Grenzen ausloten, um über sich hinauszuwachsen. Die Kinder entwickeln Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sie lernen sich geschickt zu bewegen und sich nicht zu verletzen. Damit gewinnen sie Sicherheit für ihr ganzes Leben.

Informationen zu allen Aktionen finden Interessierte auf der Internetseite des Ausrichters (www.sportclub-laage.de), oder bei andre.stache@web.de. Nun heißt es, fleißig trainieren und dabei sein, denn in Laage läuft es wirklich richtig gut.









