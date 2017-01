Speedway : Termine des MC Güstrow stehen

1 von 1 Foto: Ralf Dreier 1 von 1

Im Güstrower Speedwaystadion erstreckt sich die Saison 2017 von Mitte April bis in den Oktober. Den Auftakt bildet traditionsgemäß der Osterpokal am Sonnabend (15. April) des Osterwochenendes und genauso fest im jährlichen Kalender des Motorsportclubs aus der Barlachstadt ist der Pfingstpokal am Sonntag (4. Juni) des Pfingstwochenendes verankert. Um diese beiden Trophäen wird, wie in den vielen Jahren vorher auch, ein internationales Fahrerfeld kämpfen, das sich mit den deutschen Spitzenfahrern, die gewohnt gut auf dem Güstrower Oval zurechtkommen, messen wird. Fast schon genauso wie die beiden genannten Veranstaltungen, gehören seit Jahren die Junior-Challenge am 2. Juni und der VR-Speedway-Day am 25. Mai in den Terminkalender des MC Güstrow.

Zum Ende der Saison finden im Stadion an der Plauer Chaussee Rennen auf nationaler Ebene statt, mit denen der MC Güstrow seiner Verantwortung im Sinne einer nachhaltigen Förderung des Nachwuchses nachkommt. Am 23. September treten die Güstrow Torros in ihrem Heimrennen im Speedway-Team-Cup an und am 7. und 8. Oktober werden der ADAC-Bundesendlauf sowie die dmsj-Meisterschaft ausgetragen.

EM und Junioren-WM sind die Höhepunkte

Aus sportlicher Sicht sind unbestritten die Saison-Highlights der Finallauf der Speedway-Europameisterschaft am 15. Juli sowie der Finallauf der Junioren-Weltmeisterschaft am 8. September. Die Ausrichtung gleich zwei derartig wichtiger Events ist eine Bestätigung für die Bedeutung des Speedway-Standort Güstrow. Für beide Veranstaltungen gibt es bereits Tickets zu erwerben, entweder über die Homepage des Vereins oder direkt im Stadion. Die nächsten Termine des Vorverkaufs sind am 14. Januar von 13 bis 17 Uhr sowie am 25. Januar, 8. und 22. Februar jeweils von 17 bis 20 Uhr. An diesen Tagen sind auch Flyer sowie Bild-Kalender für 10 € im Clubheim erhältlich.

Für die Verantwortlichen des MC Güstrow ist wichtig, dass schon zu Jahresbeginn alle Besucher sich ihre Termine der Veranstaltungen vormerken können.

Veranstaltungskalender 2017 des MC Güstrow

Osterpokal am 15.4.: Start 15 Uhr, Eintritt 15€/12€

VR-Speedway-Day am 25.5.: 12 Uhr, Eintritt frei

Junior-Challenge am 2.6: Start 21 Uhr, Eintritt 15€/12€

Pfingstpokal am 4.6.: Start 20 Uhr, Einritt 18€/15€

Europameisterschaft (SEC) am 15.7.: Start 17.30 Uhr

Junioren-Weltmeisterschaft (U21 WM) am 8.9.: Start 20 Uhr

STC am 23.9.: Start 18 Uhr, Eintritt 10€/8€

ADAC-Bundesendlauf am 7.10.: Start 15 Uhr, Eintritt frei

dmsj-Meisterschaft am 8.10.: Start 12 Uhr, Eintritt frei



