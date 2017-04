leichtathletik : Mit starken Leistungen aufgetrumpft

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Die Laufgruppe Schwerin war mit dem Schweriner Schlosslauf zugleich Gastgeber für die vierte Station in der Landescupserie 2017. Je nach Altersklasse ging es über vier verschiedene Distanzen um die begehrten Punkte. Die flache Strecke auf durchgängig befestigten Wegen zählt zu den schnellsten im Land. In diesem Jahr hatten die Aktiven allerdings mit widrigen äußeren Bedingungen zu kämpfen. Es blieb zwar die meiste Zeit über trocken, aber der ständig wechselnde Wind setzte den Teilnehmern doch gehörig zu. Der Sieger im 15-km-Hauptlauf stand eigentlich von vorn herein fest.

von Thomas Willmann

erstellt am 27.Apr.2017 | 23:00 Uhr