Motorsport : Motocrosser legen guten Meisterschaftsstart hin

vergrößern 1 von 1 Foto: thomas willmann 1 von 1

Einen Landesmeisterschaftsauftakt nach Maß legten die Motocrosser gestern in Lübtheen hin. Entgegen aller ungünstigen Wetterprognosen fanden die knapp 120 Fahrer und die rund 2000 Zuschauer sehr gute äußere Bedingungen vor. Abgesehen von einem kurzen Graupelschauer gab Sonnenschein den Ton an. Hoch her ging es insbesondere in der Königsklasse, der MX1, wo mit 40 Fahrern das Maximum ausgeschöpft wurde. Mit zwei ersten Plätzen sicherte sich der Roduchelsdorfer Björn Feldt den Tagessieg.

von Thomas Willmann

erstellt am 17.Apr.2017 | 23:00 Uhr