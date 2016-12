Viel Edelmetall gescheffelt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Mitglieder der Wittenburger Laufgruppe blicken auf ein ereignisreiches Sportjahr 2016 zurück. Die rot-weißen Farben waren bei nicht weniger als 41 Wettbewerben in und um Mecklenburg-Vorpommern vertreten, die Laufschuhe somit in der Saison praktisch im Dauereinsatz. Den Anfang machte am ersten Sonntag im März wieder einmal der heimische Mühlenlauf. Beim Start in die Landescupserie wollten 632 Volkssportler dabei sein, was gleichbedeutend mit einem Teilnehmerrekord war. Zu den weiteren „Pflichtterminen“ der TSGler zählten der Schweriner Fünf-Seen-Lauf oder auch der Thüringer Rennsteiglauf. Aber auch die kleineren Volksläufe in der näheren Umgebung, wie der Wald- und Seenlauf in Döbbersen, der Viezer Heidelauf und der Boizenburger Fliesenlauf übten wieder ihren Reiz aus. Was die sportliche Bilanz betrifft, so waren die Wittenburger mit sechs Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen bei ihren Landesmeisterschaftsauftritten so erfolgreich wie nie zuvor. Im MV-Laufcup sprang in der Mannschaftswertung, in die die Ergebnisse aller Vereinsmitglieder einfließen, ein guter achter Platz heraus. In der Teamwertung landeten Martin Pankow, Jörg Hinz, Monika Sindt, Lothar Peukert und Jörn Hormann sogar auf Rang sieben. Die unbestrittene Nummer eins war Monika Sindt. Sie nahm an zwölf der angebotenen 15 Cup-Läufen teil und beendete alle zwölf als Altersklassensiegerin. Nicht anders sah es bei den Landesmeisterschaften aus: vier Starts, viermal Gold.

Zum Jahresabschluss gehört für die Wittenburger zwingend der eigene Silvesterlauf. Morgen ist die 24. Auflage angesagt, mit dem Sportplatz am Friedensring als Ausgangspunkt. Los geht es um 9 Uhr. Zur Auswahl stehen verschiedene Strecken und Distanzen, entweder beliebig viele Runden auf dem Sportplatz beziehungsweise im Schäferbruch (ca. 1-km-Rundkurs), oder auch eine 13-km-Runde auf einer der Trainingsstrecken. Es werden weder Zeiten noch Platzierungen erfasst. Es geht ausschließlich um den Spaß an der Bewegung.

Laufcup-Platzierungen der TSG Wittenburg

Martin Pankow (2. Platz Altersklasse/8. Platz Gesamt), Jörg Hinz (2./16.), Lothar Peukert (3. AK), Jörn Hormann (4.), Kurt Tschiltschke (6.), Christel Friedrichs (8.), Egon Barge (9.), Günter Butzmann (9.), Manuel Sarge (10.), Diana Wilde (12.), Konrad-Wilhelm Schultz (12.), Nico Wilde (13.), Axel Gast (24.), Ralf Nielandt (27.)