wintersport : Viel Spaß in der Loipe

Reichlich Pulverschnee, Sonne satt und knackige Minusgrade: Die acht Schüler und ihre zwei Begleiter von der Hagenower Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung bekamen bei ihrem beliebten Skilager im Erzgebirge so richtig was geboten. Die äußeren Bedingungen in Johanngeorgenstadt verdienten wirklich das Prädikat „traumhaft“. Zweimal am Tag standen die Hagenower auf den Langlaufskiern, die für einige von ihnen eine völlig neue Welt bedeuteten, während die andere Hälfte schon auf die im Vorjahr gemachten Erfahrungen bauen konnte.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Mittwochausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 31.Jan.2017 | 23:00 Uhr

