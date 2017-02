radball : Mit drei Teams auf Meisterjagd

1 von 1 Foto: svw 1 von 1

Als „akzeptabler Start“ stuften die Radballer des SV Wanderlust Lüblow ihr eigenes Abschneiden am ersten Oberliga-Spieltag in Demmin ein. Die Staffel setzt sich in dieser Saison aus sieben Mannschaften zusammen. Die Lüblower und der Demminer RV sind mit je drei Teams vertreten. Komplettiert wird das Feld durch die amtierenden Landesmeister vom RV Schwerin.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Donnerstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 01.Feb.2017 | 23:00 Uhr

