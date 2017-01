Volleyball Regionalliga Frauen : Heimspiele zum Auftakt

1 von 1 Foto: thom 1 von 1

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des 1. VC Parchim starten am Sonntag in der Sporthalle Am Fischerdamm in die Rückrunde. Ab 14 Uhr stehen die Spielerinnen von Trainer Ingo Achtelik dem SV Grün Weiß Eimsbüttel gegenüber. Mit dem Durchmarsch in der Hinrunde, neun Siege in neun Spielen, schlüpfen die Gastgeberinnen natürlich in die Favoritenrolle gegen den Tabellensechsten der Staffel Nord. Auch der 3:0-Hinspielsieg spricht für die Kreisstädterinnen.

Parchim steht seit Anfang Oktober an der Tabellenspitze und hat erst drei Sätze abgegeben. Wenn es nach Trainer und Spielerinnen geht, soll die Serie weitergeführt werden. Der Sonntagnachmittag wird zeigen, welches Team die Feiertage besser überstanden hat. Denn eins ist klar: Die Grün Weißen haben mit dem 3:2-Sieg kurz vor Weihnachten beim SV Warnemünde II ebenfalls Selbstvertrauen getankt und kommen nicht automatisch als Punktelieferant an die Elde.

Im Januar können die Parchimer Volleyballanhänger übrigens zwei weitere Heimspiele in der Fischerdammhalle verfolgen. Schon am 14. Januar steigt das MV-Derby gegen Neubrandenburg und am letzten Sonnabend des Monats gibt der jetzige Tabellendritte 1. VC Norderstedt seine Visitenkarte in Parchim ab.





von Thomas Zenker

erstellt am 05.Jan.2017 | 21:21 Uhr