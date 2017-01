9. Dammer Eldelauf : Neue Startzeiten bekannt gegeben

1 von 1 Foto: Thomas Zenker 1 von 1

Ab sofort können sich Interessierte zum 9. Dammer Eldelauf anmelden, der am 9. April gestartet wird. Die ersten 30 Teilnehmer haben sich schon in die Listen eingetragen. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 800 Läuferinnen und Läufer die fünf angebotenen Distanzen in Angriff und sorgten damit für echte Volksfest-Stimmung vor allem im Start- und Zielbereich. Der Veranstalter hat für 2017 neue Startzeiten bekannt gegeben. Demnach starten die Kinder über die 1000 Meter quer durch den Parchimer Ortsteil punkt 10 Uhr. Um 10.20 Uhr gehen die 21,1-km-Läufer auf die Strecke, um 10.30 Uhr startet der 10-km-Lauf und um 10.40 Uhr der 5-km-Lauf. Die Nordic-Walker gehen um 10.45 Uhr auf den 5-km-Kurs.



(www.dammer-eldelauf.de)





erstellt am 03.Jan.2017 | 21:18 Uhr

