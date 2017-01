volleyball : Nicht geglänzt, aber weiter makellos

1 von 1 Foto: Thomas Zenker 1 von 1

In der Regionalliga Nord ziehen die Volleyballfrauen des 1. VCP Parchim weiter ihre Kreise an der Tabellenspitze. Am Sonnabend bezwang das Team von Trainer Ingo Achtelik den SC Neubrandenburg mit 3:0 (23, 20, 21) und bleibt verlustpunktfrei. Zudem vergrößerte sich der Abstand auf Verfolger VG WiWa Hamburg II, der beim Kieler TV II im Tiebreak verlor, auf fünf Zähler.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Montagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 15.Jan.2017 | 23:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen