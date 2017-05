Leichtathletik : Parchimer Günter Wolf holt Titel im Halbmarathon der Altersklasse M75

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Obwohl er nach eigener Aussage noch nicht wieder in der gewünschten sportlichen Form ist, eilt der Parchimer Alterssportler Günter Wolf auch in diesem Jahr wieder von Sieg zu Sieg. Bei den Landesmeisterschaften im Halbmarathonlauf, die am Wochenende in Neubrandenburg ausgetragen wurden, holte sich der 76-Jährige den Titel in der Altersklasse M 75 in einer Zeit von 1:44:52 Stunden souverän mit über 13 Minuten Vorsprung vor der gleichaltrigen Konkurrenz. Selbst in der jüngeren Altersklasse M 70 wäre der Senior mit dieser tollen Leistung noch Landesmeister geworden.

Im Laufcup Mecklenburg-Vorpommern, einer Art Landesliga der Läufer, gehört Günter Wolf nun nicht nur zu den ganz wenigen Langstrecklern, die bisher alle sechs ausgetragenen Wettbewerbe der laufenden Saison mitgemacht haben, sondern er ist sogar der einzige von fast 500 Teilnehmern, der alle diese Wettkämpfe als Sieger seiner Altersklasse beendete.



von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 08.Mai.2017 | 23:36 Uhr