Eggers-Cup mit Neulingen

1 von 1 Foto: Torsten Gottschalk 1 von 1

Interessanten Hallenfußball verspricht die siebte Auflage des Eggers-Cups des FSV Veritas Wittenberge-Breese am morgigen Samstag um 16.30 Uhr in der OSZ-Halle. Sechs Mannschaften aus drei Bundesländern kämpfen dabei nach dem Modus jeder gegen jeden in dann insgesamt 15 Spielen a 12 Minuten um den Turniersieg.

Das Teilnehmerfeld wird angeführt vom Titelverteidiger Boxsportverein Veritas Wittenberge. Kann der Überraschungssieger von 2016 seinen Coup wiederholen? Das verhindern wollen der Osterburger FC (Landesklasse Sachsen-Anhalt) oder der SC Parchim. Der Tabellenführer der Landesklasse V aus Mecklenburg-Vorpommern ist ebenso ein Turnierneuling wie der FC Blau-Weiß Wusterhausen aus der Kreisliga West.

Zwei Mannschaften aus der Landesklasse West in Brandenburg komplettieren das Feld: Spitzenreiter Hansa Wittstock und Gastgeber FSV Veritas Wittenberge/Breese, bislang dreifacher Eggers-Cup-Sieger. Die Gestalter des Spielplans hatten scheinbar ein glückliches Händchen. Denn diese beiden Teams treffen in der letzten Partie der aufeinander. Dann vielleicht in einem Endspiel um den Turniersieg?



von Oliver Knoll

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr