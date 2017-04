Brüeler Schützengilde : Landesmeisterschaft Luftgewehr mit Brüeler Jugendbeteiligung

vergrößern 1 von 1 Foto: anvo 1 von 1

Am vergangenen Sonntag fanden in Güstrow die Landesmeisterschaften des Landesschützenbund Mecklenburg-Vorpommern statt. Zum zweiten Mal hatte sich die Brüeler Schützengilde 1425 entschieden, entsprechend dem Leistungsstand eine kleine Abordnung der Jugendabteilung zu entsenden.

Da Tom Steffens erst seit etwa einem Jahr und Florentine Vollmann seit drei Jahren aktiv trainieren, waren die Erwartungen etwas gedämpft. Am Wettkampftag waren die beiden natürlich ziemlich nervös. Die Brüeler traten in der Disziplin Luftgewehr Auflage an und erzielten gute Ergebnisse. Tom Steffens kam in der Jugendklasse M mit 251 Ringe von möglichen 300 Ringe auf den zehnten Platz. Florentine Vollmann sicherte sich den zweiten Platz bei den Juniorinnen B mit 270 Ringen und feierte ihren Vizelandesmeistertitel. „Wir sind sehr stolz auf Tom und Florentine und hoffen dass sie weiterhin so gute Leistungen vollbringen“, freut sich Annett Vollmann, Jugendleiterin der Gilde.



von Thomas Zenker

erstellt am 27.Apr.2017 | 23:21 Uhr