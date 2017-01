TSG Warin : Volleyballerinnen bestreiten Heimspieltag

1 von 1 1 von 1

Am Sonnabend ab 10 Uhr findet der Spitzenspieltag in der Volleyball-Landesklasse in der Wariner Turnhalle statt. Die derzeit besten drei Frauen-Mannschaften der Staffel West treten gegeneinander an.

Um 10 Uhr spielen die Klützer Lady Bulls gegen die Damen vom SVF Neustadt-Glewe. Die Gastgeberinnen der TSG Warin treten dann gegen 12 Uhr zuerst gegen Neustadt-Glewe und anschließend gegen die Klützer Lady Bulls an. Zuschauer sind herzlich willkommen und für einen kleinen Imbiss ist auch gesorgt.



von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 11.Jan.2017 | 22:15 Uhr

