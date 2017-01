2. Kurzurlaub.de-Cup : Torgelow und Bröndby ersteHalbfinalisten in Schwerin

vergrößern 1 von 9 1 von 9

















Gegen 20:50 Uhr waren die Vorrundenspiele abgeschlossen. Aus der Gruppe A geht der FC Hansa II als Erster in die Viertelfinals. Zweiter wurde Bröndby IF vor den Gastgebern vom FC Mecklenburg und Halberstadt. Stärkstes B-Gruppen-Team wurde der FC Schönberg, Zweiter Kolding IF, Dritter Tennis Borussia Berlin vor dem Torgelower FC Greif.

Nach einem unterhaltsamen Prominenten-Match ging es in die Viertelfinals. Hier unterlagen die favorisierten Rostocker vom FC Hansa II dem TFC Greif ebenso mit 2:4 wie anschließend Tennis Borussia Berlin gegen Bröndby IF.

Im Block der dänischen Bröndby-Fans wurde gegen 19:45 Uhr Pyrotechnik gezündet. Die Anhänger wurden aufgefordert die Halle verlassen. Sie hatten anschließend auch noch Knaller auf das - zum Glück inzwischen leere - Spielfeld geworfen. Aktuell lief die Partie des gastgebenden FC Mecklenburg gegen Bröndby IF - Kopenhagen führte mit 3:0. Das Spiel wurde nach längerer Unterbrechung beendet , Schwerin unterlag 0:4.

Während die Vorrunde mit spannendem Fußball weiterging, wurden die beiden dänischen Fanbusse durch die Bundespolizei aus Schwerin Richtung Autobahn geleitet.

In der Vorrunde spielten:

Meck. Schwerin - FC Hansa II 0:1 Bröndby IF - Halberstadt 0:1 TFC Greif - FC Schönberg 1:1 Ferencv. Budapest - TeBe 0:2 FC Hansa II - MSV Pampow 1:0 Halberstadt - Meck. Schwerin 1:4 FC Schönberg - Kolding IF 2:1 TeBe - TFC Greif 1:0 MSV Pampow - Bröndby IF 2:2 FC Hansa II - Halberstadt 2:0 Kolding IF - Ferencv. Budapest 3:0 FC Schönberg - TeBe 2:1 MSV Pampow - Meck. Schwerin 2:2 Bröndby IF - FC Hansa II 1:3 Kolding IF - TFC Greif 3:3 Ferencv. Budapest - FC Schönberg 0:2 Halberstadt - MSV Pampow 2:2 Meck. Schwerin - Bröndby IF 0:4 TeBe - Kolding IF 1:2 TFC Greif - Ferencv. Budapest 3:1