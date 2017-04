Premier League : Manchester-Clubs nur remis - Chelsea weiter auf Meisterkurs

vergrößern 1 von 2 Foto: Martin Rickett 1 von 2

Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola hat mit Manchester City einen weiteren Dämpfer in der Premier League erlebt.

Die Citizens kamen beim FC Middlesbrough nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und blieben bei noch vier ausstehenden Spielen mit 66 Zählern in der Tabelle auf Platz vier hinter Jürgen Klopps FC Liverpool. Sergio Agüero (69.) per Foulelfmeter und Gabriel Jesus (85.) trafen für City. Zuvor hatten Álvaro Negredo (38. Minute) und Calum Chambers (77.) Boro zweimal in Führung gebracht.

Genau wie Man City verpasste es auch Lokalrivale Man United, sich in der Tabelle zu verbessern. Das 1:1 (1:0) zuhause gegen Abstiegskandidat Swansea City war in dieser Saison schon das 14. Remis für den Rekordmeister. Gylfi Sigurdsson (79.) traf per Freistoß für die Gäste. Zuvor hatte Wayne Rooney (45.+3) United nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters per Strafstoß in Führung gebracht. Der Referee hatte eine Schwalbe von Marcus Rashford nicht bemerkt und auf Foul im Strafraum entschieden.

Trainer José Mourinho, der unter anderem auf Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Marouane Fellaini verzichten musste, nahm sein Team trotz einer enttäuschenden Vorstellung in Schutz. «Wir sahen nicht müde und erschöpft aus, wir waren müde und erschöpft», sagte er. «Man muss die Leistung im Kontext sehen.» Immerhin, mit dem 25. Spiel in Serie ohne Niederlage innerhalb einer Saison stellte Man United einen Vereinsrekord auf.

Tabellenführer FC Chelsea machte unterdessen den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft und siegte beim FC Everton mit 3:0 (0:0). Pedro (66.), Gary Cahill (79.) und Willian (86.) trafen im Goodison Park für die Blues.

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 17:34 Uhr