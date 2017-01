Brite Ryding vorn : Neureuther auf Slalom-Podiumskurs in Kitzbühel

vergrößern 1 von 2 Foto: Shinichiro Tanaka 1 von 2

Er lag 0,74 Sekunden hinter dem überraschend führenden Briten Dave Ryding und 0,45 Sekunden hinter Stefano Gross aus Italien. «Es war solide, ich habe leider ein paar Fehler gemacht. Für den zweiten Durchgang ist alles offen», sagte Neureuther.

Der viermalige Saisonsieger Henrik Kristoffersen aus Norwegen und der Südtiroler Manfred Mölgg - Gewinner von Zagreb - schieden aus. Österreichs Weltcup-Gesamtführender Marcel Hirscher war nur auf Platz neun (+1,02 Sekunden). «Man ist hier um zu gewinnen. Deswegen ist mir wurscht, wer ausgefallen ist und wer nicht», sagte Neureuther nach zahlreichen Ausfällen von Top-Leuten.

Linus Straßer und Stefan Luitz schafften es mit je 2,94 Sekunden Rückstand gerade so in den zweiten Durchgang und eröffnen das Finale als erste Starter. Dominik Stehle wurde nach einem guten Lauf disqualifiziert, weil er eingefäldelt hatte. Sebastian Holzmann und David Ketterer waren zu langsam, Philipp Schmid schied aus. Von 73 Startern kamen nur 46 in die Wertung des ersten Laufs.

von dpa

erstellt am 22.Jan.2017 | 12:12 Uhr