In Schladming : Neureuther mit Rückstand bei Flutlicht-Slalom

Beim Flutlicht-Rennen in Schladming geht Neureuther am Dienstagabend als Achter in die Entscheidung. Auf Platz drei und den Russen Alexander Choroschilow fehlten ihm aber nur 0,29 Sekunden. An der Spitze stand unangefochten Henrik Kristoffersen aus Norwegen mit 0,52 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Marcel Hirscher.

«Ich konnte keinen runden Schwung fahren», haderte Neureuther auf dem WM-Hang von 2013, wo er Silber gewonnen hatte. Er verwies auf Probleme mit dem Material. «Ich habe kontinuierlich bei jedem Tor Geschwindigkeit verloren, da hast du keine Chance.»

Neben Neureuther schafften es Dominik Stehle, Linus Straßer und Stefan Luitz auf den Rängen 22 bis 24 in den zweiten Durchgang. Alle haben rund drei Sekunden Rückstand auf die Spitze. Sebastian Holzmann und Philipp Schmid waren zu langsam, David Ketterer schied aus.

von dpa

erstellt am 24.Jan.2017 | 19:39 Uhr

