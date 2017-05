Drei Treffer : NHl-Playoffs: Überragender Draisaitl lässt Edmonton jubeln

vergrößern 1 von 2 Foto: Jason Franson 1 von 2

Drei Tore und zwei Vorlagen: Leon Draisaitl setzt auch in den NHL-Playoffs sein Rekord-Jahr fort. Der Kölner schoss seine Edmonton Oilers fast im Alleingang zum deutlichen 7:1 (5:0, 2:1, 0:0) über die Anaheim Ducks.

In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 3:3, die Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale fällt am Mittwoch in Anaheim. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss dadurch bei der Heim-WM weiter auf den Superstar warten.

«Es war großartig, ein toller Sieg», kommentierte Draisaitl nach seiner Gala-Vorstellung. Als erstem deutschen Profi gelangen ihm fünf Scorer-Punkte in einem Playoff-Spiel. Überhaupt schaffte dies zuletzt ein Profi in der K.o-Runde in Nordamerika vor zwei Jahren. Doch seine Leistung wollte der 21-Jährige nicht überbewerten. «Die gesamte Mannschaft hat stark gespielt», entgegnete Draisaitl. «Nicht nur ich bin es, es ist die Gruppe. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.»

Reden wollten dagegen seine Team-Kollegen über den Auftritt des deutschen Ausnahmespielers. «Er war dann überragend, als wir es am meisten benötigten», schwärmte Milan Lucic über seinen Mitspieler. «Er hat mit seinen beiden Toren zu Beginn die Tür für uns geöffnet», ergänzte Doppeltorschütze Mark Letestu.

Draisaitl brachte seine Mannschaft gegen die Ducks mit Korbinian Holzer schnell mit 2:0 (3./8. Minute) in Führung. Nach 36 Minuten markierte er den 7:1-Endstand. Mit sechs Treffern und zehn Vorlagen kletterte Draisaitl in der Scorer-Liste auf Platz zwei, nur Jewgeni Malkin (Pittsburgh Penguins/17) ist besser. Draisaitl egalisierte zudem die deutsche Playoff-Bestmarke von Uwe Krupp (vier Tore und zwölf Vorlagen) aus dem Jahr 1996 mit Colorado.

Während Draisaitl weiter um den Halbfinal-Einzug kämpft, muss die DEB-Auswahl in seiner Heimatstadt Köln warten. Nur im Fall einer Niederlage Edmontons am Mittwoch (Ortszeit) wird der beste deutsche Profi zur WM nachreisen. «Wenn, dann müsste es schnell gehen. Jeder Tag zählt», sagte Bundestrainer Marco Sturm.

Gegner im Halbfinale der NHL-Playoffs wären die Nashville Predators. Das Team aus Tennessee gewann nach dem 3:1-Erfolg gegen die St. Louis Blues die Serie insgesamt mit 4:2. Roman Josi (21.), Ryan Johansen (44.) und Calle Jarnkrok (60.) trafen für die Predators.

erstellt am 08.Mai.2017 | 07:32 Uhr