Grand Prix in Stuttgart : Titelverteidigerin Kerber gleich zum Auftakt raus

Nach einem Freilos in der ersten Runde verlor die Titelverteidigerin beim Porsche Tennis Grand Prix ihr Achtelfinale gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 2:6, 5:7 und schied damit sang- und klanglos aus. Die Weltranglisten-Zweite zeigte eine insgesamt enttäuschende Vorstellung und wirkte völlig verkrampft. Nach gerade einmal 1:36 Stunden war die Partie beendet. Kerber hatte das wichtigste Damen-Turnier in Deutschland in den vergangenen beiden Jahren gewonnen.

Doch gegen Mladenovic lief bei Deutschlands Nummer eins von Anfang an nichts zusammen. Nur im ersten Aufschlagspiel konnte sie im ersten Satz mithalten, die Französin brachte ihr Service nach rund zehn Minuten aber doch durch, weil Kerber ihre Breakchancen nicht nutzen konnte. Kerber gab dagegen prompt ihr Service ab und lief fortan immer einem Rückstand hinterher. Nach 40 Minuten holte sich Mladenovic den ersten Satz.

Auch im zweiten Durchgang geriet Kerber sofort wieder mit 0:3 in Rückstand. Doch dann begann die Kielerin endlich zu kämpfen. Zum 2:3 nahm sie ihrer Gegnerin zum ersten Mal das Service ab, feuerte sich nun auch selbst auf dem Platz an, nachdem sie zuvor ungewohnt lethargisch gewirkt hatte. Doch Mladenovic ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Mit ihrem druckvollen Spiel brachte sie Kerber immer wieder in Bedrängnis. Mit dem ersten Matchball machte die Französin die Überraschung und ihren ersten Sieg gegen Kerber perfekt.

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 20:40 Uhr