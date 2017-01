Volleyball: Challenge Cup : Schweriner SC erreicht Achtelfinale

1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin steht im Achtelfinale des CEV Challenge Cups. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Mittwochabend das Vorrunden-Rückspiel gegen den finnischen Verein OrPo Orivesi vor 1048 Zuschauern in der heimischen Arena in 77 Spielminuten mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:13), nachdem sie bereits das Hinspiel in Tampere ebenso klar mit 3:0 gewonnen hatten. „Ich bin absolut zufrieden. Vor allem, wie Sabrina Krause ihre Aufgabe gelöst hat, war toll. Sie hat wie Elisa Lohmann nach der WM-Qualifikation mit der Junioren-Nationalmannschaft erst zwei Tage mit der Mannschaft trainieren können“, sagte Trainer Felix Koslowski.

Dabei gönnte der 32-Jährige mit Denise Hanke, Louisa Lippmann und Lauren Barfield gleich drei Stammspielerinnen eine Pause und schickte stattdessen Spielerinnen aus der zweiten Reihe aufs Parkett. Und die machten ihre Sache weitestgehend gut, mussten nur Ende des zweiten Durchgangs immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Mit dem Gewinn des zweiten Satzes stand aber nach bereits nach einer knappen Stunde Spielzeit der Einzug des SSC in die nächste Runde fest. Im dritten Durchgang dominierten die Gastgeberinnen das Spiel nach Belieben, doch das deutliche 25:13 hatte am Ende nur noch statistischen Wert.

Gegner im Achtelfinale ist mit LP Kangasala erneut eine finnische Mannschaft. Der Tabellensiebte der Mestaruusliiga hatte sich mit zwei 3:0-Erfolgen über den norwegischen Vertreter Randaberg IL für das Achtelfinale qualifiziert.

von Gert Glaner und Miriam Schmidt

erstellt am 11.Jan.2017 | 21:00 Uhr