Volleyball : SSC Palmberg Schwerin kassiert erste Saisonniederlage

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat nach 14 Pflichtspielsiegen in Serie seine erste Saisonniederlage kassiert. Die Mecklenburgerinnen unterlagen am Mittwochabend dem VC Wiesbaden in der mit 2100 Zuschauern ausverkauften heimischen Palmberg Arena nach 121 Spielminuten mit 2:3 (25:21, 27:29, 19:25, 25:19, 10:15). «Wir haben uns hier heute wirklich etwas Besseres vorgestellt, vor allem vor dieser fantastischen Atmosphäre einer ausverkauften Arena. Aber wir haben einfach schlechtes Volleyball gespielt und müssen weiter hart an uns arbeiten», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski.

Dabei tat sich der Bundesliga-Tabellenführer von Anbeginn ungewohnt schwer und fand erst Mitte des ersten Durchgangs in das Aufeinandertreffen gegen den Fünften aus Wiesbaden. Aber nach dem doch noch gewonnenen ersten Satz agierten die Gastgeberinnen plötzlich unkonzentriert, wirkten müde, ließen Wiesbaden immer besser in die Begegnung kommen und gaben das Spiel im weiteren Verlauf komplett aus der Hand.

«Vor allem unser Blockspiel fand größtenteils überhaupt nicht statt», kritisierte Felix Koslowski. Zwar zwang der zehnfache deutsche Meister die Gäste noch in den Entscheidungssatz, mehr war für die überforderten Gastgeberinnen gegen einen immer stärker aufspielenden Gegner, dem über weite Strecken alles gelang, aber nicht drin.

Als wertvollste SSC-Spielerin wurde mit der 19-jährigen Marie Schölzel die jüngste Schwerinerin geehrt. Nach dieser Niederlage schrumpft der Tabellenvorsprung des SSC auf seinen ärgsten Verfolger Allianz MTV Stuttgart auf nur noch zwei Punkte zusammen.

