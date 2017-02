73:99 gegen Valencia : ALBA schließt Eurocup-Saison mit Heimniederlage ab

ALBA Berlin hat auch sein letztes Eurocup-Spiel in dieser Saison verloren. Die Berliner Basketballer verloren vor 5615 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen Valencia Basket nach einer schwachen Vorstellung deutlich mit 73:99 (37:47).