Niederlage in letzter Sekunde : Bamberg verliert gegen Real Madrid 89:91

Die Oberfranken verloren am Mittwochabend mit 89:91 (47:51) gegen Real Madrid und kassierten damit die dritte internationale Niederlage in Serie. 1,1 Sekunden vor dem Ende verwandelte Madrids Aufbauspieler Sergio Llull den entscheidenden Wurf für die Königlichen. Der Spanier überragte mit 26 Punkten und sorgte im Alleingang für die Entscheidung.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri agierte vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften Nürnberger Arena lange auf Augenhöhe, leistete sich aber in der entscheidenden Phase zu viele Fehler. In den Schlussminuten wechselte die Führung ständig, doch Real bewahrte die Nerven.

Bester Werfer der Oberfranken, deren Chancen auf das Weiterkommen mit sieben Siegen bei zwölf Niederlagen immer mehr sinken, war Aufbauspieler Fabien Causeur mit 14 Punkten. Im Hinspiel hatte Bamberg beim 72:95 in der spanischen Hauptstadt die höchste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Schon in der Vorsaison waren die Franken für das Heimspiel gegen die Spanier nach Nürnberg ausgewichen - im Februar 2016 gab es eine knappe 86:90-Niederlage.

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 22:15 Uhr

