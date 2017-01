58:63-Niederlage in Russland : Bamberg verspielt möglichen Erfolg in Kasan

1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Im dritten Viertel hatte das Team von Trainer Andera Trinchieri noch mit zwölf Punkten in Führung gelegen. Die Offensivleistung war insgesamt zu schwach. Nach zuletzt fünf Siegen in sechs Spielen vergaben die gut verteidigenden Bamberger den Erfolg mit einer zu geringen Wurfausbeute. Besonders schwach war dabei die Quote bei den Drei-Punkt-Versuchen. Nur vier von 25 Würfen landeten im Korb.

Nicht zu stoppen bei Kasan war Keith Langford. Der Spielmacher der Russen war vor 3577 Zuschauern mit 27 Zählern auch der überragende Schütze auf dem Parkett. Beste Werfer beim deutschen Meister waren Janis Strelnieks (13 Punkte) und Darius Miller (12). Die zehnte Niederlage im 17. Vorrundenspiel war für die Bamberger angesichts des Spielverlaufes ein unnötiger Rückschlag im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale der Mannschaften auf den Plätzen eins bis acht.

von dpa

erstellt am 12.Jan.2017 | 19:04 Uhr

