92:93-Heimniederlage : Bamberger verlieren zum Playoff-Auftakt gegen Bonn

Die Franken unterlagen den Rheinländern mit 92:93 (46:47) und stehen in der Best-of-Five-Serie nun bereits unter Druck. In der Schlusssekunde vergab Nationalspieler Daniel Theis mit einem Ballverlust den möglichen Sieg. Bester Werfer für die Gäste war Josh Mayo mit 25 Punkten. Bei den Bambergern, die die Hauptrunde auf Platz zwei beendet hatten, reichten auch 21 Zähler von Nicolo Melli nicht. Das zweite Duell findet am Mittwoch in Bonn statt.

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 17:03 Uhr