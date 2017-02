101:98 gegen Ulm : Bayern-Basketballer machen Schritt zum Gruppensieg

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

Erfolgreichste Werfer in der Eurocup-Partie waren Devin Booker (18 Punkte) bei den Münchnern und Da'Sean Butler bei Ulm (19). In der spannenden Schlussphase hätten beide Teams das Spiel für sich entscheiden können. 83:83 stand es 25,6 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit, als der 19-jährige Till Pape Ulm mit einem Zwei-Punkte-Wurf aus dem Spiel und dann per Freiwurf auf 86:83 nach vorne brachte. Mit der Schlusssirene versenkte Münchens Bryce Taylor einen spektakulären Dreier und rettete sein Team in die Verlängerung. Dort hatten die Bayern dann das bessere Ende für sich.

Für die Münchner war es im fünften Spiel der Gruppe F der fünfte Sieg. Die Entscheidung um den Gruppensieg fällt in einer Woche im Auswärtsspiel gegen Chimki Moskau. Die Russen gewannen am Mittwoch ihre Partie bei BC Lietkabelis mit 89:77. Das Hinspiel gegen Moskau hatten die Bayern mit 90:74 gewonnen. Sollte Chimki gewinnen, zählt der direkte Vergleich. Ulm hatte schon vor dem Spiel keine Chancen mehr auf das Weiterkommen.

Als Gruppenerster würden die Bayern im Viertelfinale zunächst Heimrecht genießen gegen den Zweiten aus Gruppe H. Dort wird dann nach dem Modus «best-of-three» gespielt.

Tabelle Eurocup

Bayern auf Eurocup-Homepage

Tabelle BBL

Spielplan Bayern

Kader Bayern

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 22:26 Uhr