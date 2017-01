Oldenburg besiegt Braunschweig : Bayern verderben Bauermanns Heim-Premiere in Würzburg

1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Der Würzburger Coach verlor die Heim-Premiere gegen seinen ehemaligen Verein in einem spannenden Match mit 63:68 (29:32) und bleibt Tabellen-14. Die Münchner festigten durch den 15. Saisonsieg Rang drei.

Nationalspieler Danilo Barthel war mit 18 Punkten bei den Bayern bester Werfer, bei den Gastgebern machte Lamonte Ulmer mit 24 Zählern einen sehr guten Eindruck. Bayern-Neuzugang Maik Zirbes kam noch nicht zum Einsatz, der Center hat derzeit noch Fußprobleme.

Dank eines starken Routiniers Rickey Paulding feierten die EWE Baskets Oldenburg bei den Löwen Braunschweig den dritten Sieg in Serie. Der Amerikaner sorgte beim 83:76 (33:44)-Erfolg vor allem in der Schlussphase fast im Alleingang für die Wende und kam am Ende auf 18 Punkte. Auch Vladimir Mihailovic konnte mit 19 Zählern überzeugen. Bei den Gastgebern war ein überragender Carlos Medlock (28 Punkte, davon sieben Dreier) zu wenig.

BBL-Tabelle

Spielstatistik Würzburg-Bayern

Spielstatistik Braunschweig-Oldenburg

von dpa

erstellt am 28.Jan.2017 | 20:18 Uhr