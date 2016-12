Bis Sommer 2019 : Brose Bamberg verlängert mit Nationalspieler Heckmann

1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Der 24 Jahre alte Nationalspieler war 2015 vom Boston College nach Bamberg gekommen. In der Bundesliga kam der Flügelspieler in 42 Spielen auf durchschnittlich 7,1 Punkte. Auf europäischem Parkett erzielte Heckmann in 23 Partien insgesamt 95 Punkte.

28.Dez.2016