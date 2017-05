WM 2019 in China : DBB-Team in WM-Qualifikation gegen Serbien und Georgien

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft in der ersten Phase der Qualifikation für die WM 2019 in China auf den Olympia-Zweiten Serbien, Georgien und einen Qualifikanten. Das ergab die Auslosung am 7. Mai in Guangzhou.