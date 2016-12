Vereinstreue : Günther: Basketball-Titel mit Ulm oder gar nicht

1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

«Natürlich geht es irgendwann darum, mal etwas zu gewinnen, aber für mich ist es mittlerweile so: Entweder ich gewinne das Ding im orangen Trikot – oder ich gewinne das Ding nie. Und dann ist es halt so. Ich kann mit beiden Szenarien leben», sagte der 28-Jährige in einem Interview auf der Vereins-Homepage.

Der 1,84 Meter große Spielmacher spielt seit 2008 für Ulm und verlängerte seinen Vertrag kürzlich bis 2019. Mit den Schwaben wurde er zweimal Vizemeister und stand zweimal im Pokalfinale. Für für ihn kommt es nach eigener Aussage nicht infrage, als Profi noch einmal zu einem anderen Verein zu gehen. Da er Ulm bisher nicht verlassen habe, sei es eher unrealistisch, dass er diesen Schritt dann im Alter von 31 Jahren noch gehe, erklärte Günther. «Für mich wäre es eine tolle Vorstellung, meine komplette Karriere hier gespielt zu haben.»

Die Ulmer Basketballer stehen derzeit nach 15 Siegen in Serie vor Meister Brose Bamberg an der Bundesliga-Spitze. Im nächsten Heimspiel empfangen sie am Freitag die BG Göttingen.

Kader Ratiopharm Ulm

Spielplan und Ergebnisse Ratiopharm Ulm

Günther-Interview auf Vereins-Homepage

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 12:48 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen