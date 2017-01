«Fans haben feines Gespür» : Bierhoff bekräftigt Sorge vor Mammut-WM

1 von 1 Foto: Federico Gambarini 1 von 1

«Es sind nicht mehr Spiele, von der Organisation bekommen wir alles geregelt, aber ich mache mir auch manchmal ein bisschen Sorge, dass wir das ganze Rad überdrehen», sagte Bierhoff beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt.

Das FIFA-Council hatte in der Vorwoche beschlossen, die WM 2026 mit 48 statt bislang 32 Teams auszurichten. Der DFB hatte dies als einziger nationaler Verband vehement kritisiert.

«Man ist im Fußball an der Stelle, dass man das Gefühl hat, es geht nur noch um mehr, ums Rausquetschen, und man achtet nicht mehr auf die Qualität der Spiele», monierte Bierhoff. «Und ich weiß, dass der Fan da auch ein feines Gespür hat. Und da muss man genau drauf achten, dass wir das Ganze nicht überreizen». Die FIFA erhofft sich durch die Aufstockung des Teilnehmerfeldes um 50 Prozent Mehreinnahmen von bis zu einer Milliarde Dollar. In der Vorrunde werden künftig je drei Teams in 16 Vorrundengruppen spielen.

DFB-Reaktion zu WM-Aufstockung vom 10.1.

FIFA-WM-Homepage

von dpa

erstellt am 17.Jan.2017 | 12:06 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen