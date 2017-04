WM-Kampf im Wembley-Stadion : Wladimir Klitschko: «Am Ende werde ich den Applaus kriegen»

Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko fordert in London den 14 Jahre jüngeren Briten Anthony Joshua heraus. Vor spektakulärer Kulisse will er zwei Titel zurückgewinnen. Klitschkos Trainer spricht von Besessenheit und glaubt an einen Erfolg des 41-Jährigen.