Siegesserie beendet : Eastside verliert Champions-League-Final-Hinspiel mit 2:3

Im Final-Hinspiel verlor der TTC am Sonntag in Polen bei KTS Tarnobrzeg mit 2:3 (7:10 Sätze) und hat damit eine schwere Ausgangsposition für das Rückspiel in Berlin am kommenden Freitag im Freizeitforum Marzahn. Es war für Eastside nach zuvor 67 Partien ohne Niederlage seit 2015 der erste Spielverlust.

Die Partie begann mit einem 3:0-Sieg von Tarnobrzegs Spitzenspielerin Han Ying, die Nummer eins in Deutschland und Europa ist, gegen die Berlinerin Petrissa Solja. Auch Xiaona Shan unterlag Li Qian 0:3. Die Ungarin Georgina Pota und Shan im zweiten Spiel sorgten für die Eastside-Punkte. Das 3:2 für die Gastgeberinnen besorgte Li.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 22:03 Uhr