NHL-Profi bei WM : Rieder stößt nächste Woche zum deutschen Eishockey-Team

Der Profi der Arizona Coyotes werde noch am Mittwochabend aus den USA nach Deutschland fliegen, sagte Bundestrainer Marco Sturm in Mannheim: «Er wird nächste Woche das Training aufnehmen. Ob er in den Spielen in Nürnberg und Mannheim eingesetzt wird, müssen wir abwarten.»

Dort wird Sturms Mannschaft am 22. und 23. April ihre nächsten Testspiele bestreiten. Zunächst testet das deutsche Team am Freitag und Samstag in Weißrussland. Wann in Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg zwei weitere NHL-Profis zur Mannschaft stoßen werden, ist dagegen weiter unklar. Seit dem Playoff-Aus der New York Islanders habe er noch nicht wieder mit den beiden gesprochen, sagte Sturm. «Das werde ich in den nächsten Tagen machen.» Die WM in Köln und Paris beginnt am 5. Mai.

von dpa

erstellt am 12.Apr.2017 | 14:04 Uhr