Finnen siegen mit Mühe : Russland bezwingt Schweden zum WM-Auftakt

vergrößern 1 von 3 Foto: Monika Skolimowska 1 von 3





In Paris startete Vize-Weltmeister Finnland mit einem 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) gegen Weißrussland mühsam in das Turnier. Die Finnen hatten bereits nach fünf Minuten vor nur 5078 Zuschauern 2:0 in Führung gelegen, doch der Außenseiter kämpfte sich zurück ins Spiel und glich im Schlussdrittel noch aus. Elf Minuten vor dem Ende schoss Veli-Matti Savinainen den Favoriten in Überzahl zum Sieg.

WM-Spielplan

WM-News

WM bei Instagram

WM-Tweets

WM auf Facebook

Aufstellungen Schweden - Russland

Aufstellungen Finnland - Weißrussland

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 18:52 Uhr