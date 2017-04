Löwen bleiben Erster : Flensburg wahrt Titelchance: 30:24 in Leipzig

Die SG Flensburg-Handewitt hat die schwere Auswärtshürde in Leipzig souverän genommen und die Titelchance in der Handball-Bundesliga gewahrt. Die Norddeutschen setzten sich beim SC DHfK Leipzig, der zuletzt zehn Heimsiege in Serie schaffte, deutlich mit 30:24 (17:12) durch.