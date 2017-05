EM-Qualifikation : Gensheimer bleibt DHB-Kapitän - Alle Mann fit für Slowenien

vergrößern 1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

«Uwe hat einen riesigen Erfahrungsschatz. Er gibt der Mannschaft, in der viele junge Spieler stehen, Ausstrahlung und Ruhe. Er bleibt Kapitän», sagte Prokop in Frankfurt.

Dort bereitet sich der Europameister auf das Topduell in der EM-Qualifikation beim WM-Dritten Slowenien vor. Für die Partie an diesem Mittwoch (20.00 Uhr) in Ljubljana hat Prokop sein stärkstes Aufgebot zur Verfügung. «Es sind alle Spieler fit angereist. Einige haben ein bisschen mit Erkältungen zu kämpfen, aber es nichts Ernste», sagte er.

Für Prokop, der Mitte März die Nachfolge von Dagur Sigurdsson angetreten hat, ist es das Pflichtspieldebüt als Bundestrainer. «Die Vorfreude ist riesig, aber es geht nicht um mich, sondern um die Mannschaft. Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel, das für uns ein Gradmesser ist», erklärte der 38-Jährige. «Wir haben den Ehrgeiz, dort erfolgreich zu sein.»

erstellt am 01.Mai.2017 | 15:26 Uhr