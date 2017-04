Lange Pause : Golfstar Tiger Woods zum vierten Mal am Rücken operiert

Golfstar Tiger Woods hat sich zum vierten Mal am Rücken operieren lassen. «Die Operation ist gut verlaufen. Ich bin optimistisch, dass sie die Krämpfe und Schmerzen in meinen Rücken lindern wird», erklärte der 41-Jährige in einer Mitteilung.