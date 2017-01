Graeme Storm vorn : Runde abgebrochen: Knappe muss um Cut in Südafrika bangen

1 von 1 Foto: Olivier Maire 1 von 1

Der Sauerländer lag nach 15 von 18 Löchern im zweiten Durchgang auf dem geteilten 54. Rang. Die zweite Runde war am 13. Januar wegen Einbruchs der Dunkelheit unterbrochen worden und soll am folgenden Tag fortgesetzt werden. Sebastian Heisele (77. Platz), Bernd Ritthammer (90.) und Marcel Siem (111.) haben nach ihren ersten beiden beendeten Runden keine Chance mehr, den Cut zu schaffen. Der zweimalige Majorsieger Martin Kaymer ist in Südafrika nicht am Start. In Führung lag vor dem Abbruch der Brite Graeme Storm.

von dpa

erstellt am 13.Jan.2017 | 18:31 Uhr