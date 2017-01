«Würde Sportart helfen» : Hopp wünscht sich Darts bei Olympia

1 von 1 Foto: John Walton 1 von 1

«Das wäre super! Darts sollte unbedingt olympisch werden, das würde der Sportart sehr helfen», sagte der 20 Jahre alte Hesse dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei der vergangenen WM in London war Hopp in der zweiten Runde klar am Belgier Kim Huybrechts gescheitert.

Für seine Sportart wünscht er sich mehr Aufmerksamkeit. Dabei ist Darts in seinen Augen schon sehr weit gekommen. «Es ist schön zu sehen, dass Darts nach und nach sein Kneipen-Image verliert», sagte Hopp. Für ihn war es im Dezember bereits die fünfte Teilnahme bei der Weltmeisterschaft des Weltverbandes PDC.

von dpa

erstellt am 06.Jan.2017 | 07:33 Uhr