Konkurrent für Koch : Japaner Watanabe schwimmt Weltrekord über 200 Meter Brust

In 2:06,67 Minuten blieb der 19-Jährige am Sonntag 24/100 Sekunden unter der bisherigen Marke seines Landsmanns Akihiro Yamaguchi vom 15. September 2012. Damit hat Weltmeister Marco Koch (Darmstadt) bei der WM im Sommer in Budapest einen weiteren Konkurrenten. Der deutsche Rekord des Titelverteidigers steht bei 2:07,47 Minuten.

von dpa

erstellt am 29.Jan.2017 | 10:42 Uhr