Deutsche WM-Qualifikation : Kanu-Olympiasieger dominieren Rennen in Brandenburg

Im Canadier über 1000 Meter gewann Brendel vor dem Berliner Conrad Robin Scheibner und dem Magdeburger Yul Oeltze. «Es war mir wichtig, das hier noch mal zu zeigen», sagte der Vorzeigeathlet aus Potsdam und betonte: «Ich hoffe, die Form geht nun bis zum ersten Weltcup noch ein bisschen hoch.» In zwei Wochen startet er beim Weltcup in Montemor in sein erstes internationales Rennen. Dort stellt er sich im C1 über 1000 Meter sowie mit Jan Vandrey im C2 über 500 Meter der internationalen Konkurrenz.

Auch K4-Olympiasieger Tom Liebscher aus Dresden ist bereits in aussichtsreicher Frühform. Nach seinem Sieg am Samstag über 500 Meter gewann der Sachse 24 Stunden später auch über die doppelte Distanz vor seinen Bootskollegen aus dem goldenen K4 von Rio, Max Hoff und Max Rendschmidt (beide Essen). «Wer mich kennt weiß, dass ich immer hohe Ansprüche an mich und meine Rennen habe. Aber es ist immer schwierig, das Maximum herauszuholen, ohne sich dabei selbst im Weg zu stehen», sagte Liebscher.

Im Sprintfinale der Kajak-Frauen fuhr die Olympia-Zweite von Rio, die Leipzigerin Tina Dietze, ihren insgesamt dritten Ranglistensieg ein und setzte sich dabei vor ihren ebenfalls in Rio mit Silber dekorierten Bootskolleginnen Franziska Weber (Potsdam) und Steffi Kriegerstein (Dresden) durch. Seinen insgesamt vierten Sieg sicherte sich im C1 über 200 Meter Stefan Kiraj (Potsdam) vor seinem Vereinskollegen Jan Vandrey und Nick Dörband (Neubrandenburg).

Deutscher Kanu-Verband

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 19:18 Uhr