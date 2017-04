World Relays in Nassau : Deutsche 4x200-Meter-Staffel der Frauen wird Zweite

vergrößern 1 von 1 Foto: Franck Robichon 1 von 1

Mit einer Zeit von 1:30,68 Minuten kamen Lara Matheis, Tatjana Pinto (LC Paderborn), Rebekka Haase und Gina Lückenkemper (LG Olympia Dortmund) ins Ziel. Das Quartett war schneller als die USA, die 1:30,87 Minuten benötigte.

Dabei konnte Gina Lückenkemper als Schlussläuferin noch der US-Amerikanerin Shalonda Solomon enteilen. Nicht zu schlagen war Jamaikas Quartett um Olympiasiegerin Elaine Thompson, das 1:29,04 Minuten schnell war. «Das ist eine tolle Leistung mit einer Klasse-Zeit» sagte Bundestrainer Ronald Stein. Mit Platz zwei hat sich die deutsche Staffel für die WM in London qualifiziert.

Dies schienen die Sprint-Kollegen zunächst nicht geschafft zu haben. Als Vierte ihres 4x100-Meter-Vorlaufs mussten Julian Reus, Robin Erewa, Alexander Konsekow (alle TV Wattenscheid 01) und Sven Knipphals (VfL Wolfsburg) mit dem B-Finale vorlieb nehmen. Dass das Quartett in 39,11 Sekunden die achtschnellste Zeit der Vorläufe erzielt hatte, half nichts mehr. Doch dann rannten Reus und Co. in 39,15 Sekunden auf Platz zwei des B-Finals. Da im A-Finale drei Staffeln patzten, können die deutschen Sprinter mit London planen.

Disqualifiziert wurde die 4x400 Meter-Staffel der Frauen nach dem Vorlauf, weil sie im Vergleich zur Meldung in einer abweichenden Start-Reihenfolge antraten. Bei den Männern reichte es in 3:07,80 Minuten nur zu Platz fünf im Vorlauf, gleichbedeutend mit Rang 13 unter 18 angetretenen Staffeln.

Ergebnisse auf iaaf.org

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 11:53 Uhr