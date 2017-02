Leichtathletik-Hallenmeeting : Kugelstoß-Weltmeisterin Schwanitz wird Zweite in Düsseldorf

1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Die 31-Jährige vom LV 90 Erzgebirge kam auf die Weite von 18,13 Meter und sicherte sich immerhin schon den Startplatz für die Hallen-EM in März in Belgrad. Siegerin wurde die Olympia-Dritte Anita Marton aus Ungarn, die die Kugel auf 18,17 Meter stieß.

Für Schwanitz ist es die erste Hallensaison nach zweijähriger Pause. Bereits am Samstag wird sie beim Hallenmeeting in Karlsruhe, das ebenso zur World Indoor Series des Weltverbandes IAAF gehört, erneut an den Start gehen.

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 19:54 Uhr

