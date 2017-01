Titel für Breitbarth : Olympia-Dritter Peters deutscher Judo-Meister

1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Eine Final-Niederlage gab es für Olympia-Teilnehmerin Jasmin Külbs in der Klasse über 78 Kilogramm gegen Carolin Weiß. André Breitbarth, auch Olympia-Starter in Rio, gewann in der Klasse über 100 Kilogramm seinen dritten Titel.

In den anderen Klassen setzten sich überwiegend Nachwuchs-Judokas durch. Bei den Meisterschaften kämpfen mehr als 400 Judokas um die Titel, darunter auch acht Teilnehmer der Olympischen Spiele in Rio 2016. Am Sonntag stehen in sechs Gewichtsklassen die Entscheidungen an. In Duisburg wurde erstmals nach den vom Judo-Weltverband beschlossenen neuen Regeln gekämpft.

von dpa

erstellt am 21.Jan.2017 | 18:33 Uhr