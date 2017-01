Handball-WM : Olympiasieger Dänemark fliegt im Achtelfinale raus

1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

Die Dänen unterlagen Deutschlands Gruppengegner Ungarn in Albertville mit 25:27 (12:13). Dabei halfen dem Team des scheidenden Trainers Gudmundur Gudmundsson auch die acht Tore ihres Superstars Mikkel Hansen nicht. Die Dänen lagen in der Partie nicht einmal in Führung. Für Ungarn war Mate Lekai mit sechs Toren am erfolgreichsten.

Der zweimalige Europameister und WM-Topfavorit Dänemark muss damit weiter auf seinen ersten Weltmeister-Titel überhaupt warten. Die Ungarn spielen dagegen nun am Dienstag (17 Uhr) im Viertelfinale gegen Norwegen.

Schweden schaffte dagegen problemlos den Sprung in die Runde der besten acht Teams. Gegen Weißrussland setzten sich die Skandinavier in Lille klar und problemlos mit 41:22 (24:11) durch. Bester Werfer der Schweden war der Flensburger Bundesliga-Profi Jim Gottfridsson mit acht Toren vor dem Kieler Niclas Ekberg mit sieben Toren. Im Viertelfinale treffen die Schweden nun auf Gastgeber Frankreich.

Am Vortag hatten sich außerdem Slowenien und Spanien für das Viertelfinale qualifiziert. Deutschland spielt gegen den WM-Zweiten Katar um den Einzug in die Runde der letzten Acht.

22.Jan.2017

